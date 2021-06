Annunciato il WitcherCon, si terrà a inizio luglio

CD Projekt RED e Netflix hanno deciso di utilizzare Twitter per annunciare un nuovo evento combinato: il WitcherCon, che avrà luogo il 9 luglio e sarà trasmesso su Twitch e YouTube a partire dalle 19:00. Nel corso della trasmissione, saranno presenti novità, annunci e inediti dietro le quinte sul franchise di The Witcher; in particolare, avremo nuove informazioni sulla serie animata di Netflix, sul film animato Nightmare of the Wolf e sul gioco mobile The Witcher: Monster Slayer. Oltre alla diretta delle 19:00, il WitcherCon terrà anche una seconda diretta che prenderà il via alle 3 di notte del 10 luglio, e anch’essa rivelerà contenuto inedito.

