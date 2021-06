River City Girls 2 annunciato ufficialmente da WayForward

Dopo averlo anticipato quasi un anno fa, WayForward ha annunciato ufficialmente River City Girls 2. Il sidescroller beat ’em up, nato dalla cooperazione fra gli autori di Shantae e Arc System Works, vedrà aggiungersi a Misako, Kyoko, Kunio e Riki nuovi personaggi ancora da rivelare – anche se almeno due di loro sono in bella vista nell’immagine allegata all’annuncio. Il titolo uscirà nel 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, e includerà il gioco cooperativo online a due giocatori.

Non solo River City Girls 2, però: WayForward ha anche presentato River City Girls Zero, versione rimasterizzata del classico del 1994 in arrivo entro fine 2021 su Nintendo Switch e in seguito su altre piattaforme.