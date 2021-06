The Medium sta per approdare su PS5, è ufficiale

Se ne è parlato molto nelle ultime settimane ma ora è ufficiale: The Medium è in dirittura di arrivo su PS5.











Terminata l’esclusiva temporale che legava il survival horror di Bloober Team a Microsoft, il gioco può ora approdare anche su altre piattaforme. Pertanto, lo studio polacco ha unito le forze con Koch Media per distribuire The Medium su PS5 sia in formato fisico che digitale. La data di uscita di questa versione è fissata al prossimo 3 settembre.

Da notare, infine, che in quella stessa data sarà disponibile anche la versione fisica per Xbox Series X|S.