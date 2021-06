Call of Duty Warzone supporta i 120 fps su PS5

In concomitanza con l’avvio della nuova stagione di Call of Duty Warzone, gli sviluppatori hanno pubblicato un nuovo aggiornamento per PS5 che abilita il supporto ai 120 fps sulla piattaforma di Sony.

Ricorderete che il battle royale di Activision supportò tale modalità su Xbox Series X sin dal lancio della console di Microsoft, facendo sì che i possessori di PS5 chiedessero a gran voce che anche sulla versione per la console next-gen concorrente venissero abilitati i 120 fps. Ebbene, da oggi è possibile giocare a Warzone su PS5 con un frame rate più alto, a patto di avere uno schermo che supporti tale frequenza di aggiornamento.

