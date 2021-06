Baldur's Gate 3 potrebbe uscire nel 2022

In Accesso Anticipato da diversi mesi ormai, Baldur’s Gate 3 non vedrà di sicuro la luce quest’anno: Larian Studios ha infatti dichiarato che l’uscita potrebbe avvenire nel corso del 2022.

La conferma l’ha data direttamente Swen Vincke, il boss della compagnia belga, il quale durante un’intervista concessa ai microfoni di GameSpot ha spiegato che inizialmente vi era l’intenzione di pubblicare il gioco completo nel 2021, tuttavia alcune complicazioni hanno fatto slittare la tabella di marcia. Baldur’s Gate 3 potrebbe dunque uscire l’anno prossimo, ma Vincke dichiara che la pandemia ha influito negativamente sui lavori, pertanto non è ancora pronto a indicare una data più precisa.

Al momento è possibile giocare solamente il primo atto di Baldur’s Gate 3, il quale viene aggiornato a intervalli più o meno regolari con l’introduzione di nuovi contenuti. A tal proposito, Vincke fa sapere che la pubblicazione del prossimo update non è lontana: la prossima patch, tra l’altro, includerà anche alcune feature richieste a gran voce dalla community. In particolare verrà rivisitata la classe del guerriero, per adesso poco amata dai giocatori.

Condividi con gli amici Inviare