Gunfire Reborn si aggiorna con Tao, un nuovo boss e altro ancora

Buone nuove, per fan di Gunfire Reborn: l’FPS roguelite ha appena ricevuto un sostanzioso aggiornamento, che introduce fra le altre cose il nuovo personaggio Tao. Capace di controllare lame fluttuanti che andranno direttamente a colpire i nostri nemici, questa guerriera sembra sinergizzare in particolare con le armi ad alta cadenza di fuoco. L’arrivo di Tao coincide anche con quello di un nuovo, importante nemico: il boss Abyssal Serpent, che proporrà un’alternativa all’infernale galeone Yoruhime-Maru come boss del terzo livello. A tal proposito, lo studio Duoyi ha fatto sapere di essere al lavoro sul quarto livello, che però richiederà un po’ di tempo e sarà pronto con il lancio della versione 1.0.

Gli aggiornamenti in arrivo su Gunfire Reborn, in ogni caso, non finiscono qui. Al prossimo avvio del gioco troveremo infatti una versione completamente rinnovata del Talent Tree (ricordatevi di spendere i vostri punti!), oltre a nuove armi e pergamene. È stata inoltre introdotta la nuova difficoltà Reincarnation. Davvero una corposa serie di novità per il roguelite, che nel frattempo ha già venduto più di un milione e mezzo di copie. Potete trovare le note della patch complete sulla pagina Steam dedicata.