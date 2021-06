Alan Wake Remastered appare nel database dell'Epic Games Store

Non solo Final Fantasy VII Remake: sembra proprio che l’Epic Games Store si stia preparando a fare aggiustamenti anche in vista dell’arrivo di Alan Wake Remastered. Uscito originariamente nel 2010, a dispetto di qualche aspetto un po’ grezzo il titolo è riuscito a conquistare rapidamente una fanbase di appassionati, che da tempo sperano in una prosecuzione della storia rimasta in sospeso da allora.

Se da un lato negli anni Remedy Entertainment ha chiarito che per quanto vorrebbe, riprendere in mano il titolo non è così semplice, dall’altro sembra che di recente le cose si stiano muovendo in una nuova direzione. Ricorderete infatti come Alan Wake sia di recente apparso nel DLC AWE di Control, indicando nettamente come lo studio finlandese non intenda affatto abbandonare il suo scrittore maledetto. Alan Wake Remastered, in questo contesto, ha perfettamente senso: non sarebbe la prima volta che una remaster viene utilizzata per sondare l’interesse prima di riprendere in mano un’IP da tempo dormiente. Speriamo che sia così.