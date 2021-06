Battlefield 2042: gli sviluppatori parlano dell'esperienza di gioco

L’Xbox Games Showcase Extended di ieri sera ha visto presenziare anche Battlefield 2042. In questo caso, DICE non ha avuto nulla di nuovo da mostrare, ma si è presa il tempo di spiegarci cosa possiamo aspettarci dal suo titolo e in particolare dalla modalità All-Out War, una sorta di Conquest all’ennesima potenza; su PC e console di nuova generazione, potrà infatti contare su ben 128 giocatori, il doppio rispetto al limite massimo dei titoli precedenti.











La presenza di questo ampio numero di giocatori potrebbe dare adito a confusione sul campo di battaglia, ma DICE ha spiegato che oltre ad essere parecchio grande ogni mappa sarà suddivisa in cluster, aree che convogliano l’azione e presentano obiettivi specifici. In Hourglass, ad esempio, potremo combattere in un villaggio “completamente distruttibile”, o fra i grattacieli e sui loro tetti, o ancora dirigerci verso lo stadio sulla parte orientale della mappa.

Battlefield 2042 uscirà il 22 ottobre 2021 su PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S e Xbox One.