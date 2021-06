Microsoft Flight Simulator: ecco il trailer dell'aggiornamento Nordics World

Talmente belli che sembra quasi siano stati creati da mano aliena, i fiordi scandinavi stanno per diventare ancora più affascinanti anche su Microsoft Flight Simulator. Con il suo ultimo trailer, Asobo Studio ha infatti presentato l’aggiornamento Nordics World, che offrirà ricostruzioni incredibilmente più accurate della penisola e non solo. Incluse in questo aggiornamento saranno infatti anche i migliori panorami danesi e islandesi.











L’aggiornamento Nordics World, già disponibile gratuitamente per tutti i giocatori di Microsoft Flight Simulator, include dati più precisi per 100 aeroporti e 78 punti d’interesse accuratamente selezionati, oltre a cinque sfide. I giocatori più esperti potranno mettere alla prova le loro abilità cercando di atterrare entro condizioni speciali agli aeroporti di Bornholm (Danimarca), Ísafjörður (Islanda), Arlanda (Svezia), Svalbard (Norvegia) e all’areoporto Vaasa (Finlandia).