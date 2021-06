Kena: Bridge of Spirits torna a mostrarsi in un video di gameplay

In occasione del Tribeka Games Festival, gli sviluppatori di Ember Lab hanno mostrato un lungo gameplay di Kena: Bridge of Spirits, l’action adventure in arrivo tra un paio di mesi su PC e console PlayStation.











Il video si concentra principalmente sulle fasi esplorative del gioco, mettendo in risalto le coloratissime ambientazioni e alcuni dei semplici puzzle che la protagonista dovrà risolvere nel corso del suo viaggio. Il team fa inoltre sapere che Kena: Bridge of Spirits non sarà un’avventura strettamente lineare, bensì all’interno dei livelli saranno presenti dei percorsi opzionali cheporteranno a ricompense aggiuntive per il giocatore.

Kena: Bridge of Spirits, lo ricordiamo, sarà disponibile il 24 agosto su PC, PS4 e PS5.