Indiana Jones di MachineGames è nelle fasi iniziali dello sviluppo

Annunciato all’inizio dell’anno da Bethesda, il videogioco a tema Indiana Jones in lavorazione presso MachineGames è ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo.

La conferma è stata data direttamente da Pete Hines, responsabile marketing di Bethesda, il quale nel corso di un’intervista ai microfoni di GameSpot ha dichiarato che i lavori sono ancora in uno stadio embrionale. Lo stesso Hines ha poi affermato che l’annuncio è stato fatto in occasione del raggiungimento dell’accordo tra Bethesda e Lucasfilm Games, dunque possiamo desumere che all’epoca lo sviluppo non fosse ancora partito in via ufficiale.

Inutile dire che a questo punto ci vorrà un bel po’ di tempo prima di avere ulteriosi notizie dell’Indiana Jones di MachineGames, quindi figuriamoci quanto bisognerà aspettare prima che il gioco veda finalmente la luce.

