Starfield: il teaser trailer è stato realizzato completamente in-engine

In molti si sono domandati se il teaser trailer di Starfield diffuso nei giorni scorsi fosse stato realizzato sfruttando sequenze in CGI. Ebbene, ora scopriamo che il video è stato confezionato impegando soltanto la grafica in-engine, dunque è probabile che il comparto grafico del prodotto finito sia molto vicino a quanto mostrato durante l’E3.

Lo conferma Keith Beltramini, uno dei senior lighting artist di Bethesda Game Studios, il quale tramite il suo profilo su ArtStation fa sapere che il filmato è stato realizzato senza l’utilizzo di computer grafica e appositi cinematic tool, sfruttando solamente il Creation Engine 2. Beltramini spiega di aver partecipato alla crazione del teaser trailer di Starfield lavorando a stretto contatto con il regista Istvan Pely, supportandolo in ogni aspetto concernente l’illuminazione.

Starfield, lo ricordiamo, sarà disponibile solo su PC e Xbox Series X|S a partire dall’11 novembre 2022.

