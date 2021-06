Tencent acquisisce una quota di maggioranza di Yager

Come riportato dal quotidiano tedesco Games Wirtschaft, il colosso cinese Tencent ha acquisito una quota di maggioranza dello studio tedesco Yager, noto principalmente aver creato lo sparatutto Spec Ops: The Line, pubblicato nel 2012. Tencent aveva già acquisito una quota di minoranza dello studio a inizio 2020. Questa nuova iniezione di denaro servirà a Yager per finanziare i lavori sul suo titolo multiplayer The Cycle, attualmente in fase di rilancio dopo un lungo periodo di beta. Lo studio è anche al lavoro su un nuovo titolo non annunciato, e in questo senso la conclusione dell’accordo porta una maggiore stabilità al team di sviluppo.

Oltre a Spec Ops: The Line e a The Cycle, Yage ha sviluppato anche Dreadnought, un altro gioco online non andato incontro a particolare fortuna.