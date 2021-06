Marvel's Guardians of the Galaxy includerà una modalità streamer

Sempre più videogiochi che includono tracce musicali su licenza coperte da copyright stanno lentamente introducendo delle apposite modalità streamer: tra questi ci sarà anche Marvel’s Guardians of the Galaxy, il nuovo action targato Square Enix in sviluppo presso Eidos Montreal.

A tal proposito, nel corso di un’intervista concessa ai taccuini di VentureBeat, Mary DeMarle di Eidos Montreal ha confermato che i creatori di contenuti potranno disabilitare le tracce coperte da diritti d’autore per evitare problemi con i famigerati DMCA, sia su Twitch che su YouTube.

La stessa DeMarle ha poi spiegato che la colonna sonora di Marvel’s Guardians of the Galaxy includerà molti classici degli anni Ottanta, con canzoni degli Iron Maiden, dei Kiss, Blondie e Rick Astley, giusto per citarne alcuni, per un totale di oltre trenta tracce su licenza.

Il gioco, lo ricordiamo, uscirà il 26 ottobre su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Switch.

