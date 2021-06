EA Play Live 2021: ecco data e ora della conferenza Electronic Arts

Electronic Arts ha confermato che l’EA Play Live 2021 si terrà il prossimo 22 luglio, annunciandone anche l’orario in cui inizierà la diretta streaming. L’evento digitale partirà infatti alle 19:00, ora italiana, e dovrebbe protrarsi per circa un’ora e mezza.

Il publisher a stelle e strisce ha poi fatto sapere che la conferenza digitale verrà presentata da Austin Watson, wrestler della WWE noto anche con lo pseudonimo di Xavier Woods.

Per quanto riguarda i contenuti dello show, è già confermata la presenza di Battlefield 2042, mentre appare pressoché scontata la presenza di un segmento dedicato ai titoli sportivi, in particolare FIFA e Madden. Sul versante delle indiscrezioni, invece, in queste ore si è fatto sempre più insistente un rumor che vedrebbe EA Motive al lavoro su un reboot di Dead Space, il cui annuncio ufficiale sarebbe previsto proprio nel corso del prossimo EA Play Live 2021.

Per saperne di più non ci resta che aspettare il mese prossimo.

