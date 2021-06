Apex Legends: Pathfinder è il protagonista del video The Truth

Sappiamo bene che al team di sviluppo di Apex Legends piace un sacco espandere la storia dietro ai suoi personaggi e al mondo in cui vivono, e oggi il puzzle si arricchisce di un altro pezzo. Respawn Entertainment ha infatti presentato il video cinematografico The Truth, un corto di circa sei minuti nel quale Pathfinder narra delle sue origini e della famiglia che l’ha creato. E come da tradizione, il video è ricolmo di riferimenti ad altri personaggi ed avvenimenti.











Fra i creatori di Pathfinder, possiamo infatti riconoscere vari personaggi legati alle leggende di Apex Legends: ci sono per esempio il nonno di Gibraltar e il figlio di Horizon (sì, le distorsioni temporali sono una cosa complicata). E, ovviamente, c’è anche Ash, che appare nella sua versione pre-cyborg. Il vero punto saliente di tutto il trailer, e che probabilmente verrà espanso prossimamente in Apex Legends, è il fatto che Pathfinder abbia un… figlio. Sì, è complicato.