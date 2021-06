Apex Legends: in arrivo l'Evento Collezione Genesi

Electronic Arts e Respawn hanno presentato l’Evento Collezione Genesi di Apex Legends, che si svolgerà su tutte le piattaforme dal 29 giugno fino al successivo 13 luglio.











Durante questo evento a tempo limitato, le Leggende potranno tornare sulle mappe originali del Canyon dei Re (completo di Skull Town) e ai Confini del Mondo. Skull Town sarà inoltre trasformata in una mappa Arenaper tutta la durata dell’evento, con nuovi oggetti di personalizzazione estetica da sbloccare.

In più, l’Evento Collezione Genesi introdurrà un percorso a ricompense che permetterà di guadagnare nuovi oggetti cosmetici, tra cui il leggendario fucile a carica e skin per armi EVA-8. I giocatori potranno inoltre guadagnare 1.600 punti al giorno con sfide che si aggiornano quotidianamente durante l’evento. Ci sono anche sfide estese che premiano i giocatori con quattro distintivi unici se completate nel corso dell’evento. Genesi introdurrà anche un nuovissimo set di 24 oggetti cosmetici a tema a tempo limitato, disponibili tramite acquisto diretto (con monete Apex o Metalli Creazione) e nei pacchetti Apex Genesi per l’intera durata dell’evento. Raccogliendo tutti e 24 gli oggetti dell’evento verrà sbloccato il set cimelio di famiglia di Revenant.

Tutti i dettagli sono consultabili sul sito ufficiale.