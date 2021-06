Ghostrunner: disponibile l'edizione fisica per Nintendo Switch

Attenzione, estimatori delle care vecchie scatolette dei videogiochi: 505 Games ha annunciato la disponibilità dell’edizione fisica del first person slasher Ghostrunner per Nintendo Switch. Questa versione del gioco include tutti gli aggiornamenti introdotti finora, inclusa la modalità a tempo “Kill Run” e l’intuitiva modalità foto che ci permetterà di catturare tutta la distopica bellezza della futuristica città creata da One More Level.











Nei prossimi mesi, Ghostrunner riceverà ulteriori aggiornamenti gratuiti, come ad esempio la modalità “Wave”, ispirata ai roguelike, e la modalità “Assist”, che renderà il titolo più accessibile anche a chi ha riflessi meno pronti. Ricordiamo che per il titolo di One More Level, Spligate Ironworks e 3D Realms è già stato annunciato un seguito.