MSI vince tre premi European Hardware 2021

MSI ha annunciato la vittoria di tre premi European Hardware 2021: i riconoscimenti ottenuti dalla compagnia taiwanese sono “miglior scheda madre ATX”, “miglior scheda grafica NVIDIA” e “miglior monitor professionale”.

I prodotti che hanno vinto i premi nel 2021 sono la scheda madre MAG B550M MORTAR, la scheda grafica GeForce RTX 3080 GAMING Z TRIO e il monitor Prestige PS341WU.

La nuova MAG B550M MORTAR è dotata di un sistema di alimentazione a binario Duet 8+2+1 con dissipatore di calore esteso, PCB con rame addensato da 2 once e M.2 Shield Frozr per un’eccellente soluzione termica. Dispone inoltre di connettività LAN 2.5G con Gigabit LAN.

Il design della GeForce RTX 3080 GAMING X TRIO è stato rinnovato con un look ancora più aggressivo, pur mantenendo lo stesso equilibrio tra prestazioni, dissipazione e bassa rumorosità. In prima linea le ventole TORX 4.0 con coppie di pale della ventola collegate tra loro per fornire la massima pressione d’aria al dissipatore sottostante. Un backplate in alluminio con finitura spazzolata rinforza la scheda, fornendo un ulteriore strumento per la dissipazione grazie ad abbondandi pad termici. Mystic Light adorna l’esterno della scheda grafica, migliorando l’aspetto complessivo della scheda.



