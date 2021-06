Eric Baptizat, il game director dell’ottimo Assassin’s Creed Valhalla, ha lasciato Ubisoft Montreal per passare nell’organico di EA Motive.

Baptizat ha partecipato ai lavori di diversi Assassin’s Creed nel corso dei sedici anni trascorsi in Ubisoft, diventando una delle figure chiave del reboot della serie da Origins in poi. Ora lavorerà a un progetto misterioso in sviluppo presso lo studio di Electronic Arts.

Ufficialmente non sappiamo a cosa lavorerà Baptizat, tuttavia nei giorni scorsi abbiamo riportato un’indiscrezione secondo la quale EA Motive starebbe sviluppando un nuovo Dead Space. È dunque probabile che il game director di Assassin’s Creed Valhalla sia stato ingaggiato per lavorare a tale progetto.

Per adesso né EA Motive, né lo stesso Baptizat hanno voluto fornire un commento ufficiale, pertanto ogni ipotesi è da prendere come pura speculazione.

Condividi con gli amici Inviare