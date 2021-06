Ghost of Tsushima: Director's Cut appare sul sito dell'ESRB

Nelle ultime ore, sul sito dell’ente di classificazione americano ESRB è apparso Ghost of Tsushima: Director’s Cut. La piattaforma non riporta informazioni sul contenuto aggiuntivo che sarà incluso da Sucker Punch in questa versione del gioco, per la quale le piattaforme riportate sono sia PS4 che PS5. Non è improbabile, dunque, che questa Director’s Cut includa anche gli aggiornamenti next-gen di cui si vocifera già da un po’ di tempo.

Ovviamente, l’esistenza di Ghost of Tsushima: Director’s Cut non smentisce necessariamente le recenti voci su un’espansione in arrivo. Anzi, non è implausibile che il contenuto aggiuntivo finisca per essere incluso proprio in questa nuova versione del gioco.