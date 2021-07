AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative annunciato, uscirà nel 2022

Non ci è voluto molto prima che dal teaser pubblicato nelle ultime ore si arrivasse a un vero e proprio annuncio ufficiale. Spike Chunsoft ha infatti presentato da poco AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative, seguito della sua avventura interattiva del 2019. L’uscita di questo nuovo titolo è prevista per la primavera 2022 su PC tramite Steam, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.











AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative vedrà come protagoniste l’agente speciale Mizuki e la sua IA partner Alba, impegnate a investigare un misterioso caso di omicidio riemerso dopo sei anni.