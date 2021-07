Thermaltake presenta i nuovi case Core P6

Thermaltake ha presentato i due nuovi modelli di case Mid Tower Core P6 Black & Snow White, che saranno disponibili a partire da settembre 2021. Dalle dimensioni di 565 x 255 x 530mm, i Core P6 ereditano tutte le caratteristiche della rinomata serie di case Core, e presentano pannelli di vetro temperato dello spessore di 4 mm. Per quanto riguarda le porte frontali, possono contare su due porte UBS 2.0, due porte USB 3.0, una porta USB 3.2 (Gen 2) Type C e una porta audio HD; sono dotati inoltre di supporti speciali per poter reggere senza problemi anche le schede video più massicce.

