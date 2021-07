Baldur's Gate 3: la quinta patch uscirà a breve

Larian Studios ha svelato i dettagli della prossima patch di Baldur’s Gate 3 in uscita su PC e Stadia tra pochi giorni.











Il quinto update da quando il gioco di ruolo è uscito in Accesso Anticipato introdurrà diverse succose novità. Tra questi spicca il sistema Active Rolls, che punta a rendere più chiari i tiri di dado per qualsiasi tipologia di azione facendo sì che i modificatori e gli stati alterati siano sempre ben visibili nell’interfaccia. Verranno introdotti anche i traguardi dei background, che forniranno bonus agli eroi che si comporteranno in linea con quanto scelto in sede di creazione del personaggio. Ci saranno modifiche anche per il campo: qui sarà necessario gestire le risorse e valutare bene cosa mangiare prima di andare a dormire, andando così a modificare le chance di un riposo completo. Non mancheranno nemmeno ulteriori side quest e altre novità, ma il changelog completo delle modifiche verrà diffuso solamente il 13 luglio, giorno in cui verrà pubblicata la patch di Baldur’s Gate 3. Attenzione però: come altri update di peso, l’aggiornamento 5 non è compatibile con i salvataggi della precedente versione.