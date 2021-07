NieR: Automata, ecco i dettagli della patch in arrivo su Steam

Tre mesi fa avevamo scritto come NieR: Automata avrebbe ricevuto “presto” una patch che avrebbe corretto gli annosi problemi della versione Steam del gioco. Ebbene, a quanto pare avevamo sbagliato un po’ le valutazioni temporali, ma in ogni caso sappiate che per questo aggiornamento non ci sarà da aspettare ancora molto. Come annunciato dagli sviluppatori, la patch sarà infatti disponibile a partire dal 15 luglio, e si prospetta bella corposa. Fra le modifiche incluse possiamo segnalare:

Framerate stabilizzato a 60 fps di default; anche i filmati gireranno a 60 fps.

di default; anche i filmati gireranno a 60 fps. Aggiunta la funzionalità Fidelity FX.

Aggiornate 270 texture per renderle compatibili alla risoluzione 4K.

per renderle compatibili alla risoluzione 4K. Nuove funzioni di illuminazione globale

Combatibilità con la configurazione video senza bordi

Oltre a queste modifiche, saranno anche introdotte varie correzioni e miglioramenti allo stabilità. Ci sono voluti quattro anni perché Square Enix finalmente decidesse che era giunto il momento di risolvere i problemi tecnici di NieR: Automata su Steam, ma come si suol dire: meglio tardi che mai.