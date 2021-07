Company of Heroes 3 annunciato, ecco i primi video

Ecco svelato il mistero delle ultime ore: come da molti utenti immaginato, l’annuncio che Relic Entertainment aveva in serbo era proprio Company of Heroes 3. Per annunciare il nuovo titolo della serie strategica ambientata nella Seconda Guerra Mondiale, lo studio canadese ha pubblicato un trailer cinematografico che mette in mostra l’ambientazione del gioco. E sì, questa volta è giunto proprio il turno dell’Italia.











Sembra proprio che il teatro mediterraneo, campagna nordafricana inclusa, faranno da sfondo a Company of Heroes 3. Oltre agli immancabili tedeschi, nel trailer abbiamo potuto vedere soldati americani, britannici e canadesi, affiancati nei loro sforzi bellici da un’italica partigiana. Oltre a questo video cinematografico, Relic Entertainment ha anche aggiunto un trailer di gameplay, che potete trovare più sotto. A poco più di otto anni di distanza dal capitolo precedente, non dubitiamo che i fan non vedano l’ora di mettere le mani sulla prossima incarnazione di una delle serie RTS più amate di sempre.