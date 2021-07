Skate non sarà all'EA Play Live, ma oggi vedremo un nuovo teaser

Oltre a Star Wars, anche Skate non sarà all’EA Play Live di giovedì. A dare l’annuncio sono stati gli account social del gioco sviluppato da Full Circle, che hanno chiarito di non essere ancora pronti per un reveal in grande stile e di volersi assicurare di “non fare una brutta figura”. C’è comunque una buona notizia per tutti coloro che stanno aspettando questo nuovo capitolo della serie di skateboarding: Full Circle ha infatti anche anticipato che nella giornata di oggi vedremo un nuovo teaser di Skate. Non resta che armarsi di un briciolo di pazienza.

