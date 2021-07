Nintendo: nessun piano per altri modelli di Nintendo Switch

Dopo le voci che da un anno a questa parte hanno fatto presagire un modello di Nintendo Switch Pro in arrivo, l’apparizione del modello OLED potrebbe aver deluso qualche aspettativa. Anche perché, a quanto pare, non ci saranno altri modelli della console ibrida in arrivo a breve termine. A metterlo in chiaro è stata Nintendo stessa, che nel rispondere ha un articolo di Bloomberg ha chiarito come il modello OLED non abbia un margine di ricavo superiore allo Switch originale, aggiungendo poi come non ci sia nessun piani per altre versione della console; per il momento, se non altro.

Chi desidera una console portatile dotata di un hardware più performante, dunque, dovrà armarsi di una buona dose di pazienza o guardare altrove.