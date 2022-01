Cyberpunk 2077: versione PS5 e Xbox Series X|S in arrivo a breve?

Nel corso degli ultimi giorni, sul database del PlayStation Network è emersa una nuova cover art di Cyberpunk 2077, presto rilanciata da vari account Twitter. L’immagine ha suscitato l’interesse di molti perché non è finora stata utilizzata da nessuna edizione del gioco, e fa quindi pensare ad un possibile prossimo arrivo della versione PS5 oltre che, naturalmente, di quella per Xbox Series X|S. Ricordiamo che sulle console next-gen, il titolo di CD Projekt RED è attualmente disponibile in retrocompatibilità.

Dal canto dello sviluppatore polacco, manca ancora una conferma ufficiale dalla data d’uscita della versione next-gen di Cyberpunk 2077, rinviata al 2022 ormai qualche mese fa. Attenderemo notizie ufficiali in merito.