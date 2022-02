Discord: arriva finalmente l'integrazione con gli account PlayStation

A distanza di quasi un anno dall’annuncio avvenuto la scorsa primavera, quando Sony svelò di aver acquisito una quota di minoranza di Discord, ecco che la popolare piattaforma di comunicazione ha finalmente attivato l’integrazione degli account PlayStation all’interno dell’app e dei profili degli utenti.

D’ora in poi gli utenti di Discord non solo potranno mostrare l’account PlayStation Network sul proprio profilo utente, ma potranno anche condividere in tempo reale la propria attività di gioco sulle piattaforme PS4 e PS5, proprio come già avviene con Steam, Xbox, Battle.net, e con altre piattaforme dedicate al gaming (ma non solo, vedi Spotify).

Ma come collegare l’account PSN a quello Discord? Per farlo basta aprire Discord e dirigersi nelle “Impostazioni utente”, dopodiché cliccare su “Collegamenti” e da lì inserire le informazioni di login all’account PlayStation Network. Una volta effettuato il collegamento degli account si può poi decidere cosa mostrare sul proprio profilo Discord.

