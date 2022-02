Counterplay Games, gli autori di Godfall, al lavoro su uno shooter co-op

Counterplay Games, lo studio che ha dato i natali all’action RPG Godfall, sta lavorando a un nuovo videogioco. Pare si tratti di un action shooter cooperativo ad ambientazione fantasy.

Lo veniamo a sapere grazie a un annuncio lavorativo pubblicato direttamente sul sito degli sviluppatori. Per il momento non si conoscono molti altri dettagli, se non che lo studio è alla ricerca di un producer che sia esperto di videogiochi tripla A e live service, dunque è probabile che anche il prossimo progetto di Counterplay Games segua la strada dei cosiddetti GaaS (game as a service) tracciata da Godfall.

Per ora le informazioni terminano qui, ma come sempre vi terremo informati in caso di novità.

