Gran Turismo 7: ecco le novità dell'ultimo State of Play

Nella serata di ieri si è tenuto un corposo State of Play interamente dedicato a Gran Turismo 7, ultima incarnazione della celebre saga automobilistica diretta da Kazunori Yamauchi. Durante la trasmissione della durata di circa trenta minuti sono stati svelati numerosi dettagli sul gioco.









In primo luogo è stato svelato il funzionamento della campagna single player e della mappa del mondo. All’inizio del gioco ci verranno forniti abbastanza crediti per acquistare la nostra prima vettura, dopodiché saremo liberi di gareggiare per acquisire ulteriori crediti e dunque sbloccare sempre più auto (in totale ce ne saranno oltre 400).

Il Gran Turismo Cafe sarà poi il centro attorno cui graviterà l’intera campagna. Da lì ci verranno dati diversi menu da completare gareggiando in eventi e acquisendo sempre più vetture. Vi è anche la possibilità di imbattersi nei designer delle auto per scoprire la genesi delle vetture e altri retroscena interessanti. A tal proposito, è presenta anche un Museo dedicato alle auto di Gran Turismo 7: vi è anche la possibilità di esplorare sezioni dedicate a marchi specifici per conoscere di più sulla storia delle case di produzione.

Sarà presente una concessionaria di auto usate che permetterà di acquistare veicoli a prezzo scontato, anche se a volte vi troveremo dei pezzi vintage. I prodotti della concessionaria si aggiorneranno a cadenza giornaliera. La concessionaria di auto leggendarie, invece, venderà le vetture più note ed esclusive.

Sul versante delle corse vere e proprie, oltre agli eventi del GT Cafe troveremo anche le corse personalizzate dove sarà possibile modificare quasi tutti i parametri di una corsa, tra cui le condizioni meteo e la difficoltà. Tornano anche i famosi test per la patente. Per quanto riguarda il multiplayer, ci sarà la possibilità di giocare in multiplayer locale split-screen a due giocatori, nonché di interagire con altri utenti online.

Per finire, lo State of Play di Gran Turismo 7 si è focalizzato anche sulla modalità foto, e dunque su Scapes: quest’ultima ritorna con oltre 2.500 posti in cui posizionare le proprie vetture e scattare fotografie. Sarà presente anche una schermata di Showcase per mostrare al mondo le proprie creazioni.

Vi ricordiamo, infine, che l’uscita di Gran Turismo 7 è fissata al 4 marzo su PS4 e PS5.