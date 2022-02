Valheim si prepara ad arrivare anche su Steam Deck

Non manca ormai tanto al lancio dello Steam Deck: le prime email di conferma verranno infatti inviate a chi ha prenotato la console portatile di Valve a partire dal 25 febbraio. E fra i giochi che si stanno preparando per fare bella figura anche sul piccolo schermo c’è naturalmente anche Valheim, survival che ha davvero preso d’assalto le classifiche di vendita dei primi mesi del 2021. A chiarirlo ci ha pensato Iron Gate Studio, in un messaggio che celebra il primo compleanno del gioco.

Oltre ad accennare ai lavori in corso per l’integrazione con Steam Deck, lo studio non ha mancato di parlare anche del futuro di Valheim. Non manca ormai tanto all’aggiornamento che aggiungerà nuove caverne da esplorare nel bioma montagnoso, mentre per le Mistlands bisognerà portare ancora un po’ di pazienza. Il lavoro procede bene, comunque: “Abbiamo ben chiari i concetti di base, e sappiamo che genere di abitanti ci saranno in questo bioma. Questo significa che ora stiamo lavorando ad una serie di nuovi oggetti da costruzione e nemici, oltre a meglio definire le nuove meccaniche che introdurremo (e che per ora preferiamo tenere segrete)”, ha dichiarato Iron Gate Studios.