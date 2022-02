Nuovi contenuti a tema Warcraft in arrivo su mobile nel 2022

Mentre aspettiamo che l’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft vada a buon fine, la compagnia di Call of Duty ha fatto sapere di avere delle novità a tema Warcraft in arrivo su mobile nel corso del 2022.

L’annuncio è stato dato nel corso dell’ultimo incontro con gli investitori, durante il quale è stato fatto sapere che nuovi contenuti ispirati al più celebre franchise di Blizzard Entertainment saranno presto disponibili sui dispositivi mobili, anche se non è stato specificato esattamente in cosa consistano tali novità.

Ricordiamo che la serie è già presente su mobile con il gioco di carte digitale Hearthstone e con la companion app di World of Warcraft, ma al momento non sappiamo se i nuovi contenuti saranno più simili a quest’ultima o se Activision Blizzard intenda pubblicare dei veri e propri videogiochi ispirati a Warcraft su smartphone e tablet.

Non possiamo far altro che rimanere in attesa di saperne di più.

