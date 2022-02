Grand Theft Auto 6 è in cantiere, arriva la conferma di Rockstar

C’erano state già delle voci in merito ai piani per Grand Theft Auto 6, e vista la popolarità dei suo predecessore la notizia non costituisce certo una sorpresa; ma nel corso delle ultime ore è arrivata la conferma ufficiale dell’inizio del lavori da parte di Rockstar. Come possiamo leggere in un recente annuncio, “con ogni nuovo progetto che intraprendiamo, il nostro obiettivo è sempre quello di andare oltre ciò che abbiamo creato in passato — e siamo lieti di confermare che la fase di sviluppo per il nuovo capitolo della serie Grand Theft Auto ha preso il via. Non vediamo l’ora di condividere altre informazioni non appena saremo pronti”.

Oltre alla conferma ufficiale di Grand Theft Auto 6, il messaggio contiene anche informazioni sulla versione next-gen del quinto capitolo. Quest’ultima è prevista per il 15 marzo, e “include nuove modalità grafiche fino a risoluzione 4K, fino a 60 frame al secondo, miglioramenti alle texture e alla draw distance, opzioni per l’HDR e il ray-tracing”, oltre a tempi di caricamento più rapidi e supporto all’audio 3D, al feedback aptico e altro ancora.