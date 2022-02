It Takes Two supera quota cinque milioni di copie vendute

Non può che renderci felici la notizia, di recente diffusa da Hazelight Studios, che It Takes Two ha venduto più di cinque milioni di copie. Un risultato ragguardevole per il titolo che è riuscito a conquistarsi il trofeo di Game of the Year ai The Game Awards, e che grazie ai suoi vivaci protagonisti e alla varietà dei suoi ambienti ha convinto schiere di giocatori.

Le storie di Cody e May non sono finite qui, però: per It Takes Two sono infatti previsti anche adattamenti per grande e piccolo schermo, prodotti da d2j Entertainment. Josef Fares, intanto, non resta con le mani in mano: ha già detto che il suo prossimo gioco sarà ancora più strabiliante.