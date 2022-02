MSI presenta il microfono streaming Immerse GV60

MSI ha presentato il suo primo microfono streaming: l’Immerse GV60. Le sue finiture eleganti in alluminio opaco lo rendono adatto per ogni studio di registrazione, unendo il design alle ottime prestazioni professionali grazie ad una frequenza di campionamento ad alta risoluzione di 24 bit/96 kHz.

Adatto per gli studi professionali, il nuovo microfono MSI consente di catturare il suono da ogni angolazione. I suoi quattro modelli di pick-up permettono di registrare il suono per ogni esigenza: la modalità stereo adatta per una acquisizione sonora generale per il canto, la modalità omnidirezionale per catturare i suoni derivanti da ogni posizione, quella cardioide per acquisire suoni diretti come nel caso dei podcast, oppure la modalità bidirezionale adatta per le interviste o i duetti.

Grazie ai comodi pulsanti posti sul microfono, il controllo del suono non incontrerà ostacoli e con jack per cuffie da 3,5 mm la latenza verrà del tutto annullata. Inoltre, l’Immerse GV60 è predisposto per essere collegato ad un braccio esterno grazie alla filettatura da 5/8″ e un cavo USB da 3 metri, rendendolo ancora più versatile nel suo utilizzo.

Il nuovo Immerse GV60 di MSI sarà disponibile da febbraio 2022 al prezzo consigliato di € 109,90.

