Skate uscirà "molto presto", dichiara il CEO di EA Andrew Wilson

Nel corso di una recente chiamata con gli azionisti, trascritta da Seeking Alpha, il CEO di Electronic Arts Andrew Wilson non ha mancato di parlare di Skate. Il nuovo titolo dedicato allo skateboarding, che vi ricordiamo è in sviluppo presso Full Circle, a quanto pare avrà componenti multiplayer che permetteranno la condivisione del contenuto, in maniera simile a The Sims e FIFA Ultimate Team. Non solo: Andrew Wilson ha anche accennato che il gioco uscirà “molto presto”.

Naturalmente, è difficile sapere se questo “molto presto” significhi settimane o piuttosto mesi. Di sicuro, di Skate non si è ancora visto nulla, se non un breve teaser dedicato al processo di motion capture. Ma, se non altro, le parole di Wilson fanno pensare che i lavori siano a buon punto.