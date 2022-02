Activision Blizzard: gli incassi delle microtransazioni superano $5 miliardi

Se dal punto di vista interno il 2021 è stato decisamente turbolento per Activision Blizzard, lo stesso non si può dire per quanto riguarda i risultati finanziari. Come possiamo vedere dai documenti condivisi di recente, a dispetto della debolezza di Call of Duty: Vanguard rispetto ai suoi predecessori, l’anno ha segnato incassi da record. Particolarmente notevole è stata la percentuale coperta dalle microtransazioni: su un totale di 8,8 miliardi di dollari di incassi, ben 5,1 sono derivati da microtransazioni, che includono DLC e sottoscrizioni di World of Warcraft.

Un ruolo importante all’interno dell’equazione spetta anche a King. Nel corso del 2021, la divisione dedicata al gaming mobile ha infatti incassato ben 2,5 miliardi, piazzandosi al secondo posto dopo Activision. Non è dunque strano che anche Blizzard intenda spingere nel mercato del gaming su smartphone: oltre al prossimo Diablo Immortal e al gioco di carte Hearthstone, lo studio ha di recente rivelato di avere in cantiere altri contenuti legati a Warcraft.