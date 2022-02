Metal Slug: Awakening è un falso, arriva la smentita di SNK

Nel corso delle ultime ore è apparso in rete un annuncio relativo a Metal Slug: Awakening. Secondo il comunicato in questione, a cui era associato anche un breve teaser, il titolo sarebbe uscito su PS4 e PS5. Purtroppo, questo annuncio si è rivelato completamente falso: a chiarirlo è stata SNK, che ha invitato i giocatori a prendere con un pizzico di sale ogni annuncio non proveniente da fonti ufficiali.

Se c’è una cosa che invece non è per niente falsa, è un tattico a turni ambientato nell’universo di Metal Slug. Non ci credete? Andate a guardavi il trailer.

METAL SLUG: AWAKENING was announced by an unofficial account.

This news is fake, so please be careful what you read online.#SNK pic.twitter.com/yIHRVVNJXB — SNK GLOBAL (@SNKPofficial) February 14, 2022