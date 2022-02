No Man's Sky riceverà molti altri aggiornamenti, secondo Sean Murray

Nella giornata di ieri, No Man’s Sky ha ricevuto l’aggiornamento Sentinel, incentrato principalmente sul combattimento. A cinque anni e mezzo dal lancio del gioco, e dopo venti aggiornamenti dal calibro tutt’altro che minore, potrebbe venire da pensare che Hello Games intenda presto dedicarsi completamente ad altri progetti. Ma ai taccuini di IGN, il capo dello studio Sean Murray ha chiarito come sia piuttosto vero il contrario.

“Non importanta quanti aggiornamenti facciamo e quante liste degli obiettivi completiamo, la quantità di cose che non vediamo l’ora di introdurre non sembra mai accorciarsi. Il team di sviluppo si inventa sempre nuove cose che vogliamo fare con il gioco: nuovo contenuto, nuove funzionalità, e spazi dove potremmo ancora migliorare.” Murray ha preferito non fornire anticipazioni sui contenuti in arrivo, chiarendo però che con No Man’s Sky “siamo ancora lontani dall’aver finito.” Una cosa è sicura: la dedizione di Hello Games non è passata inosservata.