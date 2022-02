Majora's Mask: rivelata la data d'uscita su Nintendo Switch

Come anticipato qualche settimana fa, il mese di febbraio vedrà l’arrivo su Nintendo Switch Online di The Legend of Zelda: Majora’s Mask, la cui uscita sulla console ibdrida è prevista per il 25 di questo mese; anche se, senza nulla levare al buon Link, non dubitiamo che quel giorno molti dei nostri lettori si dedicheranno ad altro. A svelare la data esatta è un nuovo trailer, che ci permette di vedere il titolo e le sue inquietanti atmosfere in azione ancora una volta.









Ricordiamo che per veder comparire The Legend of Zelda: Majora’s Mask nel vostro catalogo sarà necessario essere dotati di una sottoscrizione Nintendo Switch Online e del Pacchetto Aggiuntivo. Inoltre, questa edizione del gioco non va intesa come una remaster paragonabile al lavoro svolto per Skyward Sword, essendo invece un porting diretto della versione originariamente uscita su Nintendo 64 nel 1999.