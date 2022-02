Metroid Prime 4: possibili novità all'orizzonte?

A volte basta poco per causare subbuglio all’interno di una fanbase. Nel caso specifico di Retro Studios, il team di sviluppo che ha attualmente in cantiere Metroid Prime 4, è bastato cambiare il banner sul suo profilo Twitter con una nel quale possiamo chiaramente distinguere il profilo di Samus; e non ci è voluto molto perché numerosi appassionati della serie iniziassero a domandarsi se il gesto è indice di sorprese in arrivo.

E in effetti, non sarebbe nemmeno troppo strano aspettarsi di vedere qualcosa di concreto sul titolo, in sviluppo ormai da parecchio tempo. Se Metroid Prime 4 si sta effettivamente preparando ad arrivare, sappiate però che questo difficilmente avverrà entro la prima metà del 2022, vista la sua assenza nel corso dell’ultimo Nintendo Direct.