Batman: Arkham Asylum, prendono il via i preorder della Comic Edition

In preparazione del prossimo lancio di The Batman, in arrivo nei cinema il 3 marzo, WB Games ha dato il via a un’iniziativa pensata per i videogiocatori. D’accordo con Panini, il publisher ha infatti realizzato l’edizione speciale Batman: Arkham Asylum Comic Edition, che contiene al suo interno:

L’edizione Game of the Year del gioco per PS4;

Un poster creato dal fumettista Carlos D’Anda;

Il fumetto “La Strada per Arkham.

Questo fumetto raccoglie le storie degli albi Batman: Arkham Origins (2014) e Batman Arkham Asylum: Road to Arkham (2009), e porterà i lettori a compiere scelte importanti – si tratta di particolari comics interattivi – mentre seguono un Bruce Wayne ancora alle primi armi nella sua carriera di giustiziere mascherato. Per quanto riguarda il gioco, vale la pena segnalare che questa è la prima volta che Arkham Asylum viene pubblicato autonomamente su PS4; le uniche versione disponibili sul PS Store sono infatti bundle che includono altri capitoli della serie.

Batman: Arkham Asylum Comic Edition uscirà nel corso della prossima primavera, in esclusiva presso GameStop e a un prezzo di 59,99€. Proprio sul sito del retailer sono già aperti i preorder, che includono in omaggio anche il poster ufficiale del film The Batman.