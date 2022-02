GOG non supporterà Steam Deck in via ufficiale

Ci avviciniamo sempre più alla data di lancio di Steam Deck, che verrà immesso ufficialmente sul mercato tra pochi giorni, per questo non stupisce che molti utenti siano curiosi di conoscere se questo o quel gioco o servizio sia supportato dalla piattaforma di Valve. Oggi tocca a GOG, che con un messaggio diffuso sui social ha fatto sapere che non supporterà ufficialmente Steam Deck.

Lo store digitale di proprietà di CD Projekt ha comunque ricordato che sul dispositivo portatile di Valve è possibile installare Windows, pertanto in questo modo sarà possibile accedere al proprio catalogo di giochi acquistati su GOG.

