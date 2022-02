Crossfire: Legion, ecco la terza fazione New Horizon

Il publisher Prime Matter e gli sviluppatori di Blackbird Interactive hanno presentato la terza fazione giocabile dello strategico Crossfire: Legion, ossia il sindacato New Horizon.









New Horizon è un conglomerato globale di società intento a trascendere i limiti dell’umanità attraverso il progresso, l’implementazione e l’integrazione dell’IA. Oltre a questa fazione ve ne sono altre due: Global Risk, un’organizzazione mercenaria incaricata dai governi mondiali di risolvere casi e controversie globali mantenendo il controllo sulle risorse del pianeta; Black List, un gruppo di mercenari separatisti e segreti di membri disillusi dalle politiche corrotte di Global Risk. Per saperne di più vi invitiamo a leggere la nostra anteprima.

In più segnaliamo che in occasione dello Steam Next Fest è stata predisposta una demo di Crossfire: Legion liberamente scaricabile tramite lo store digitale di Valve.