Marvel's Guardians of the Galaxy: le vendite iniziali deludono Square Enix

Nel corso delle ultime ore, Square Enix ha condiviso una panoramica sui risultati finanziari dell’ultimo quadrimestre. Fra le informazioni riportate in questo documento, salta all’occhio la valutazione non del tutto positiva che il publisher ha dato di Marvel’s Guardians of the Galaxy. A dispetto degli ottimi risultati raggiunti presso la critica (inclusa la nostra recensione), il documento riporta che “le vendite iniziali del gioco non hanno raggiunto le nostre aspettative”. Square Enix ha però ammesso che le tornate di sconti del tardo 2021 e dell’inizio del 2022 hanno avuto riscontri positivi. Non sono stati condivisi dati esatti di vendita.

Vale la pena tenere a mente che Square Enix tende ad avere aspettative particolarmente alte per i suoi obiettivi di vendite, e che il lancio di Marvel’s Guardians of the Galaxy ha probabilmente sofferto anche a causa della reputazione non sempre limpida di Marvel’s Avengers. A quattro mesi dal lancio, il gioco di Eidos Montreal può contare su un 95% di recensioni positive su Steam, e nel corso degli ultimi The Game Awards ha portato a casa il premio per il miglior comparto narrativo.