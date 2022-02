Elden Ring: pubblicato il trailer ufficiale di lancio

Manca ormai davvero poco all’uscita di Elden Ring, e dopo averci deliziato con una lunga panoramica delle meccaniche di gioco, Bandai Namco ha anche rivelato il trailer di lancio dell’ultima fatica di From Software. Occhio: il video contiene alcuni elementi della storia finora non mostrati, quindi se volete arrivare alla vostra prima esperienza assolutamente illibati, vi sconsigliamo di premere il tasto play.









Nel corso delle ultime ore, From Software ha anche condiviso l’ora esatta in cui Elden Ring diverrà disponibile. Per noi europei, l’ora prevista è la mezzanotte di giovedì 24 febbraio; il preload del gioco, invece, sarà disponibile a partire dalla mezzanotte di oggi su Steam e console PlayStation, mentre se siete possessori di Xbox potete già dare il via al download.