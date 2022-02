NieR: Automata riceverà un adattamento anime

Le storie di 2B, 9S e del gruppo di androidi noto come Yorha stanno per arrivare in un nuovo formato. È stato infatti di recente annunciato un anime di NieR: Automata, popolare action RPG firmato da Yoko Taro; l’annuncio arriva accompagnato da un brevissimo teaser che mostra giusto un bozzetto della protagonista e del fido droide che l’accompagna. La descrizione del video ci permette di capire che questo adattamento seguirà la storia del gioco, anche se vista la particolare struttura narrativa di quest’ultimo siamo decisamente curiosi di vedere come si comporterà la serie animata.

Al di là di queste informazioni, non è stato condiviso praticamente nulla in proposito; anche il sito ufficiale riporta solo una scritta che rivela poco sul progetto. Di sicuro, non possiamo che sperare che il dipartimento audio coinvolga il bravissimo Keiichi Okabe, compositore dell’indimenticabile colonna sonora di NieR: Automata.