Elden Ring: gli sviluppatori sono al lavoro sui problemi di performance

Uscito nella scorsa nottata, Elden Ring è già un gioco da record. L’ultima fatica di From Software, dopo essere stata accolta in maniera incredibilmente positiva dalla critica, sul solo Steam ha visto più di 760,000 giocatori avventurarsi nell’Interregno in contemporanea, battendo con facilità i numeri raggiunti da Sekiro: Shadows Die Twice e Dark Souls III. Non tutto però va alla grande. Molti giocatori hanno infatti riscontrato problemi di performance, che si sono rivelati significativi in particolare su PC.

Con un comunicato ufficiale da poco rilasciato, Bandai Namco e From Software hanno fatto sapere di essere al corrente dei problemi, e di essere al lavoro per risolverli. Fra le questioni su cui lo studio vuole concentrarsi, vengono menzionati in particolare il frame rate ballerino su PC e un glitch riguardante i salvataggi su PS5. A proposito di quest’ultimo problema, From Software invita i giocatori a uscire manualmente dalla sessione di gioco, utilizzando l’apposita opzione dal menù.

Ricordiamo che già la day one patch aveva applicato varie correzioni riguardo alle performance del gioco. Le note di quest’ultimo aggiornamento, inoltre, hanno rivelato che prossimamente Elden Ring vedrà anche l’implementazione del ray tracing.